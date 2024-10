Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Stai cercando la Programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di sabato 19 ottobre 2024) Stai cercando ladi1 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di1 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi diUno. In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali.

Maltempo oggi in Italia - allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni - A causa del maltempo, la Figc regionale ha comunicato la sospensione di tutti i campionati regionali, provinciali e distrettuali per il weekend fino a domenica mattina compresa. Da Nord a Sud vengono adottate misure speciali. Quindi tutte le partite di calcio giovanile e dilettantistico previste per oggi, sabato, e per domenica mattina non si giocheranno, mentre saranno regolarmente disputate ... (Ildenaro.it)

