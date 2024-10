Prime pagine sabato 19 ottobre: "Leao, sei fuori", "Conta alla Juve" e "Yildiz e Douglas per la svolta anti-Conte" (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la sosta dedicata alle nazionali la Serie A riapre il sipario. Il campionato riparte dall`ottava giornata in programma tra oggi, domani Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la sosta dedicata alle nazionali la Serie A riapre il sipario. Il campionato riparte dall`ottava giornata in programma tra oggi, domani

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prime pagine 18 ottobre : Sommer e l'Inter piglia tutto - Cambiaso e la Juve come il Real Madrid - Dopo una lunga sosta per le nazionali, ci siamo: è arrivato il weekend che porta con sè il ritorno del campionato. è vigilia per la Serie... (Calciomercato.com)

Le prime pagine sportive nazionali – 18 ottobre - I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Tuttosport, Corriere […]. (Calcionews24.com)

Quotidiani sportivi - le prime pagine : Pogba - Vlahovic - il duello Inter-Juve - Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 17 ottobre 2024. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)