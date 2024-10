Prevenzione dei disturbi alimentari, una panchina lilla al parco Villa De Riseis: un progetto del Kiwanis (Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre 2024, alle ore 11,00, al parco Villa De Riseis di Pescara, si terrà l’inaugurazione di una panchina lilla, simbolo dell’impegno per la Prevenzione dei disturbi alimentari. L’iniziativa, promossa dal Kiwanis Club Pescara nell’ambito dei service distrettuali, mira a Ilpescara.it - Prevenzione dei disturbi alimentari, una panchina lilla al parco Villa De Riseis: un progetto del Kiwanis Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre 2024, alle ore 11,00, alDedi Pescara, si terrà l’inaugurazione di una, simbolo dell’impegno per ladei. L’iniziativa, promossa dalClub Pescara nell’ambito dei service distrettuali, mira a

