Polo Strategico Nazionale | Iorio destituito Maurizio Stumbo nuovo consigliere

Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - Polo Strategico Nazionale comunica che l'Assemblea che si è tenuta ieri ha deliberato all'unanimità dei soci la revoca con effetto immediato del consigliere Paolino Iorio, precedentemente nominato nel Consiglio di amministrazione di Polo Strategico Nazionale su designazione del socio Sogei. In sua sostituzione - si spiega - è stato nominato il consigliere Maurizio Stumbo.

