Politica | Vis Factor Meloni prima in top five leader seguono Tajani e Schlein

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Giorgia Meloni, con il 39,3%, è prima nella top five relativa al gradimento dei leader. seguono il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, con il 33,6%, la segretaria del Pd, Elly Schlein, con il 30,9%, il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, con il 29,7%, e l'altro vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, con il 26,5%. Lo rileva l'ultima analisi di Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg.

