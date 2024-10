Linkiesta.it - Pirenei da scoprire e da mangiare

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) La storia, la cultura, il carattere stesso della Spagna sono stati definiti e difesi nel tempo dalla presenza massiccia dei. Un vero baluardo che per secoli ha isolato la penisola Iberica dal resto d’Europa: la scarsità di valli trasversali di origine glaciale ha reso estremamente difficile attraversare la catena, in un passato non necessariamente tanto remoto. Le comunicazioni avvenivano alle due estremità della catena montuosa, in prossimità delle coste mediterranea e atlantica, e non a caso ancora oggi le grandi vie di transito, autostrade e ferrovie, seguono questi percorsi. La Spagna, aperta sui due mari, ha assorbito influenze che venivano da Sud e ha impostato la sua espansione verso l’Oceano e l’Occidente. Non solo: all’interno deisi è conservata una natura incontaminata, una tradizione radicata e una presenza di prodotti e tipicità uniche nella zona.