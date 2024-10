Napolitoday.it - Pioggia torrenziale a Napoli e provincia: ancora crolli e disagi

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Non si ferma l'ondata di maltempo che sta investendo in queste ore. Laè caduta incessante tutta la scorsa notte e continua anche oggi, generandoe numerosi allagamenti in tutta la città.In via Alessandro Manzoni a Posillipo, ieri è crollato un albero ferendo