Perugia, drammatico incidente: un morto

incidente mortale a Perugia nella mattinata di sabato 19 ottobre. Per cause in fase di accertamento un anziano è morto nello scontro frontale tra due auto a Bagnaia. Sul posto polizia locale, 118 e vigili del fuoco. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di rianimare il 79enne.

Perugia - pauroso incidente : auto sfonda e il parapetto e precipita - . Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il parapetto ed è precipitata in via Enrico Dal Pozzo. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto è stato prontamente soccorso da un passante, che è riuscito a estrarlo dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi. (Lanazione.it)

Perugia - incidente a Porta Pesa : auto sfonda e il parapetto e precipita - Il ferito è stato poi affidato alle cure del personale medico del 118 intervenuto. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il parapetto ed è precipitata in via Enrico Dal Pozzo. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la dinamica dell’incidente. (Lanazione.it)

Perugia - incidente lungo la E45 tra tre auto : una si ribalta - Incidente lungo la E45 a Perugia nel pomeriggio di sabato 12 ottobre. Per cause in fase di accertamento tre auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo per Lidarno-Sant'Egidio e una si è ribaltata. Il bilancio è di un ferito, soccorso dal 118 e portato all'ospedale Santa Maria della... (Perugiatoday.it)