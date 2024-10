Obiettivo competitività. Le lenti di Meta sull’innovazione tecnologica in Ue (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le aziende tecnologiche che vogliono innovare in Unione europea trovano la strada tutt’altro che spianata. Da una parte una normativa poco chiara, la difficoltà di avere risposte dai regolatori, enormi complessità burocratiche. Dall’altra una mancanza cronica di competitività e fondi che fa arrancare l’economia europea rispetto a Stati Uniti e Cina. Per sbloccare L'articolo Obiettivo competitività. Le lenti di Meta sull’innovazione tecnologica in Ue proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le aziende tecnologiche che vogliono innovare in Unione europea trovano la strada tutt’altro che spianata. Da una parte una normativa poco chiara, la difficoltà di avere risposte dai regolatori, enormi complessità burocratiche. Dall’altra una mancanza cronica die fondi che fa arrancare l’economia europea rispetto a Stati Uniti e Cina. Per sbloccare L'articolo. Lediin Ue proviene da Webmagazine24.

