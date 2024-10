Nubifragi e maltempo estremo, è allerta sull’Italia: le previsioni meteo (Di sabato 19 ottobre 2024) Piogge intense e forte maltempo su tutta la Penisola per un ciclone di rinforzo: che tempo farà fino a lunedì 21 ottobre Ciclone sull'Italia con Nubifragi e maltempo estremo su tutta la Penisola. Sarà un fine settimana difficile dal punto di vista meteo, tra allerte rosse, piogge intense e acquazzoni sparsi. Queste le previsioni del Sbircialanotizia.it - Nubifragi e maltempo estremo, è allerta sull’Italia: le previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Piogge intense e fortesu tutta la Penisola per un ciclone di rinforzo: che tempo farà fino a lunedì 21 ottobre Ciclone sull'Italia consu tutta la Penisola. Sarà un fine settimana difficile dal punto di vista, tra allerte rosse, piogge intense e acquazzoni sparsi. Queste ledel

Rovesci e nubifragi. Sottocorona : ecco quanto dura il maltempo - Tuttavia il centro della bassa pressione "si è spostato sul basso Tirreno, quindi i fenomeni intensi prendono Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata, cioè tutto il sud". Quali sono le regioni più coinvolte e quanto durerà? A rispondere a queste domande, nelle consuete previsioni meteo per La7, è Paolo Sottocorona secondo cui si vede una "tendenza all'attenuazione del maltempo sul settore ... (Iltempo.it)

Maltempo Siena - autista del bus salva padre e figlio bloccati in acqua durante il nubifragio - Protagonista del salvataggio è un 37enne, conducente di un bus di Autolinee Toscana. Il motore dell'auto era in panne per l'acqua alta a seguito del nubifragio che ieri ha colpito Siena. Intanto nel pomeriggio in Piemonte è esondato il Po.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo in Toscana : nuovi nubifragi colpiscono la regione a un mese di distanza dalla tragedia - Le associazioni di categoria stimano migliaia di ettari di terreni agricoli sommersi da acqua e fango, un problema che si somma a quelli già esistenti nel settore. Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . Livorno: la situazione critica a Campiglia Marittima Tra i territori maggiormente colpiti dalle recenti inondazioni, Campiglia Marittima, ... (Gaeta.it)