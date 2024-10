Parmatoday.it - Non rispetta le prescrizioni del giudice: 40enne finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) I Carabinieri di Parma Centro hanno arrestato unstraniero colpito da un Ordine di ripristino della Custodia Cautelare inemessa dal Tribunale Ordinario di Parma, in sostituzione del divieto di dimora.Dopo il suo arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti