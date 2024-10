Non basta Bonny: il Parma viene rimontato ma si prende un punto (Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo pareggio di fila per il Parma, quarto in campionato in otto partite. Un punto conquistato ma, al computo, sono dieci quelli persi da situazione di vantaggio. Sì perché, per la quinta partita, i crociati erano scappati avanti grazie al graffio di Bonny. L’1-1 definitivo l’ha firmato Parmatoday.it - Non basta Bonny: il Parma viene rimontato ma si prende un punto Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo pareggio di fila per il, quarto in campionato in otto partite. Unconquistato ma, al computo, sono dieci quelli persi da situazione di vantaggio. Sì perché, per la quinta partita, i crociati erano scappati avanti grazie al graffio di. L’1-1 definitivo l’ha firmato

Como Parma 1-1 : Un punto per uno nello scontro salvezza - COMO PARMA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA FINISCE QUI LA PARTITA 84? OCCASIONE PARMA! Tentativo […]. Al Sinigaglia, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Como e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Sinigaglia, Como e Parma si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25. (Calcionews24.com)

Cuore Parma - in dieci per un tempo porta a casa un punto d'oro - Se il derby con il Bologna finisce senza reti molto merito è dei difensori di Pecchia, bravi e coraggiosi quando arginano le folate della squadra di Italiano, poco lucida in avanti. . Esulta don Fabio. . Stavolta è un punto d'oro per il Parma che difende con le unghia e con i denti lo 0-0 al Dall'Ara. (Parmatoday.it)

Parma - quanto ha INCISO il CALCIOMERCATO nei confronti della squadra crociata? Il punto - La domanda sorge spontanea: quanto ha inciso il calciomercato nei confronti dei crociati? Ecco […]. Parma, le VALUTAZIONI nei confronti della squadra crociata e quanto ha inciso in positivo il calciomercato degli emiliani Il Parma è ritornato in Serie A dopo tre anni, e fino a questo momento la zona retrocessione è lontana (seppur serva continuità). (Calcionews24.com)