Netflix aumenta ancora i prezzi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Cattive notizie per gli abbonati: i costi del servizio streaming subiscono un nuovo aumento, già in vigore da ieri per i nuovi clienti e da oggi per i vecchi, previa comunicazione a mezzo mail un mese prima del rinnovo. Aumenti che riguardano tutti i tipi di abbonamento, con e senza pubblicità.: ecco gli aumenti piano per piano Si parte da un aumento minimo di 1 € per il piano Standard, che passa da 12.99 a 13.99€ al mese. Incremento di 1.5 € per il piano Base con pubblicità, che non costerà più 5.49 ma 6.99€ al mese. Infine ci sono i clienti Premium, che saranno quelli maggiormente penalizzati con un aumento di ben 2 € al mese: non pagheranno più 17.99 ma 19.99€. A questi, qualora lo si desideri, bisogna ovviamente aggiungere i 4.99€ per l’utente extra. Ino sia in Italia che in Spagna.