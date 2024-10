Netanyahu parla con Trump dopo attacco con drone (Di sabato 19 ottobre 2024) Benyamin Netanyahu e Donald Trump hanno parlato oggi dopo che un drone di Hezbollah ha preso di mira la casa del premier israeliano. Lo scrive Times of Israel che cita l'ufficio del primo ministro. Netanyahu ha parlato anche con il presidente della Camera degli Stati Uniti, Mike Johnson. "Gli ho detto che l'America è forte con Israele e gli ho ribadito il nostro costante impegno a contrastare l'Iran e i suoi alleati terroristici", scrive Johnson su X. Quotidiano.net - Netanyahu parla con Trump dopo attacco con drone Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Benyamine Donaldhannoto oggiche undi Hezbollah ha preso di mira la casa del premier israeliano. Lo scrive Times of Israel che cita l'ufficio del primo ministro.hato anche con il presidente della Camera degli Stati Uniti, Mike Johnson. "Gli ho detto che l'America è forte con Israele e gli ho ribadito il nostro costante impegno a contrastare l'Iran e i suoi alleati terroristici", scrive Johnson su X.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Mo : Trump ha parlato con Netanyahu dopo attacco Hezbollah alla sua casa - Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro al Times of Israel. . "Gli ho detto che l'America è fermamente al fianco di Israele e ho ribadito il nostro impegno costante per aiutarla a contrastare l'Iran e i suoi proxy terroristici", ha scritto Johnson su X. Netanyahu ha parlato anche con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson. (Liberoquotidiano.it)

"Trump inviò tamponi Covid a Putin in segreto - per Biden Netanyahu è un bugiardo" - le rivelazioni di Bob Woodward - "Non voglio che . Secondo quanto riferito nel libro "War" del giornalista che svelò lo scandalo Watergate, Trump avrebbe inviato a Putin in segreto tamponi Covid al suo omologo Vladimir Putin in un periodo in cui "Usa e Ue ne erano sprovvisti". Rivelazioni importanti di Bob Woodward su Trump e Biden. (Ilgiornaleditalia.it)

L’ultimo libro di Bob Woodward : i contatti segreti tra Trump e Putin. La frustrazione di Biden e gli insulti a Netanyahu - Abbiamo a che fare con l'epitome del male", avrebbe detto consiglieri nello Studio Ovale. E poi gli sforzi di Biden per frenare Netanyahu, in particolare dopo l'attacco missilistico iraniano lanciato da Teheran in risposta a un attacco israeliano in Siria. "Qual è la tua strategia, amico?", avrebbe chiesto a Bibi il numero uno della Casa Bianca al telefono ad aprile. (Quotidiano.net)