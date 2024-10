Netanyahu dopo attacco con drone a casa sua: “Iran ha commesso grave errore” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Gli agenti dell'Iran che oggi hanno cercato di assassinare me e mia moglie hanno commesso un grave errore", ma quanto accaduto "non scoraggerà me e lo Stato di Israele dal continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni". Lo afferma sul social X il primo L'articolo Netanyahu dopo attacco con drone a casa sua: “Iran ha commesso grave errore” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Gli agenti dell'che oggi hanno cercato di assassinare me e mia moglie hannoun", ma quanto accaduto "non scoraggerà me e lo Stato di Israele dal continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni". Lo afferma sul social X il primo L'articoloconsua: “ha” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

