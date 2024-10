Nautica, operativo fondo rottamazione motori e acquisto propulsori elettrici (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si conclude il percorso di un ulteriore provvedimento a favore del settore della Nautica da diporto, che nasce da un’iniziativa sostenuta da Confindustria Nautica, grazie al Ministro Adolfo Urso che ha fatto propria una proposta depositata dalla deputata Ilaria Cavo. Il provvedimento si inquadra nelle misure previste sull’articolo 9 del disegno di legge L'articolo Nautica, operativo fondo rottamazione motori e acquisto propulsori elettrici proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si conclude il percorso di un ulteriore provvedimento a favore del settore dellada diporto, che nasce da un’iniziativa sostenuta da Confindustria, grazie al Ministro Adolfo Urso che ha fatto propria una proposta depositata dalla deputata Ilaria Cavo. Il provvedimento si inquadra nelle misure previste sull’articolo 9 del disegno di legge L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Nautica - operativo fondo rottamazione motori e acquisto propulsori elettrici - 000 euro nel caso di persona fisica e fino a 50. Fermi i limiti soggettivi imposti, il contributo per ogni singolo motore elettrico fuoribordo dotato di batteria integrata di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, è di 2. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, ha adottato il decreto che istituisce il fondo per l'erogazione dei contributi finalizzato alla sostituzione e alla ... (Liberoquotidiano.it)