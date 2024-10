Narconon Melendugno in cerca di riscatto: a Lecce arriva la neopromossa Concorezzo (Di sabato 19 ottobre 2024) Una reazione positiva è quella che chiede coach Simone Giunta alla Narconon Melendugno dopo la brutta, meritata, sconfitta rimediata in Lombardia contro Offanengo ( 0-3). Così il coach biancorossonero ai canali ufficiali del club: “Abbiamo giocato male. Sicuramente un passo indietro rispetto alla Lecceprima.it - Narconon Melendugno in cerca di riscatto: a Lecce arriva la neopromossa Concorezzo Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una reazione positiva è quella che chiede coach Simone Giunta alladopo la brutta, meritata, sconfitta rimediata in Lombardia contro Offanengo ( 0-3). Così il coach biancorossonero ai canali ufficiali del club: “Abbiamo giocato male. Sicuramente un passo indietro rispetto alla

Da Lecce a Lecce : la Narconon Melendugno torna a giocare in campionato dopo 6 mesi - In casa Narconon Melendugno dopo gli ultimi allenamenti congiunti con Star volley Bisceglie e Il Podio volley Fasano, l’attenzione della società e degli appassionati è rivolta alla giornata odierna quando alle ore 17 alla palestra polivalente San Giuseppe da Copertino di Lecce sarà in scena il... (Lecceprima.it)

Da Lecce a Lecce : la Narconon Melendugno torna a giocare in campionato dopo 6 mesi - In casa Narconon Melendugno dopo gli ultimi allenamenti congiunti con Star volley Bisceglie e Il Podio volley Fasano, l’attenzione della società e degli appassionati è rivolta alla giornata odierna quando alle ore 17 alla palestra polivalente San Giuseppe da Copertino di Lecce sarà in scena il... (Today.it)

Narconon Melendugno - il campionato di A2 inizia subito con un ko da vendicare - Quasi 6 mesi esatti, la bellezza di 181 giorni. È questa l’attesa che i tifosi della Narconon Melendugno hanno dovuto “sopportare” per vedere le loro beniamine alle prese con il campionato di A2. Sembra passata un’eternità da quel 7 aprile in cui le salentine ottennero la matematica salvezza... (Lecceprima.it)