MOVIOLA Juve-Lazio, l’episodio chiave del match (Di sabato 19 ottobre 2024) MOVIOLA Juve-Lazio, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 l’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Juve–Lazio, valido per la 8ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi. l’episodio chiave Calcionews24.com - MOVIOLA Juve-Lazio, l’episodio chiave del match Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024)arbitraledelvalido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2024/25delladeltra, valido per la 8ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moviola Milan-Udinese - l’episodio arbitrale chiave del match - L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25: moviola Milan-Udinese L’episodio chiave della moviola del match tra Milan-Udinese, valido per l’ottava giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH. (Calcionews24.com)

Moviola Genoa Bologna - l’episodio chiave del match - Moviola Genoa Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa Bologna, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25. L’EPISODIO CHIAVE Nessun episodio da segnalare, con l’arbitro che ha condotto in maniera corretta la gara. (Calcionews24.com)

Moviola Como-Parma - l’episodio arbitrale chiave del match - Moviola Como-Parma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Como-Parma, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri. L’EPISODIO CHIAVE. (Calcionews24.com)