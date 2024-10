Movida, ordinanza anche in altre zone della città: il sindaco Leccese ci pensa (Di sabato 19 ottobre 2024) L?ordinanza in vigore nelle zone dell?Umbertino contro la malaMovida è una ordinanza sperimentale, che se dovesse dare i risultati sperati migliorando quindi la vivibilità Quotidianodipuglia.it - Movida, ordinanza anche in altre zone della città: il sindaco Leccese ci pensa Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L?in vigore nelledell?Umbertino contro la malaè unasperimentale, che se dovesse dare i risultati sperati migliorando quindi la vivibilità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ordinanza anti alcol prorogata di un anno ed estesa ad alcune zone di Cornigliano - Prorogata fino al 30 settembre 2025 l'ordinanza firmata nel mese di luglio 2023 dal sindaco su proposta degli assessori alla Sicurezza e al Commercio per la prevenzione dell'abuso di alcol in spazi aperti. Su tutto il territorio comunale, l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e... (Genovatoday.it)

Terni - caso di dengue in città : ordinanza del sindaco Bandecchi. Ecco le zone interessate - A seguito di un caso di febbre virale Dengue il sindaco Stefano Bandecchi, su indicazione della Usl2, ha firmato un’ordinanza per il trattamento contro il vettore della zanzara tigre in via della Castellina, fino ad intersezione con via Ponte le Cave; via Ponte Le Cave e via del Sersimone. Il... (Ternitoday.it)

Firenze - sicurezza : minimarket stop alle 21 nelle zone a rischio. Ordinanza di Palazzo Vecchio - FIRENZE – Nuova ordinanza del Comune di Firenze per la sicurezza: nelle zone a riscio, in centro e fuori, scatta l’ordinanza di chiusura dei minimarket alle 21 per problemi di ordine pubblico. Ha dato l’annuncio su Facebook la sindaca, Sara Funaro, elogiando il lavoro delle nuove pattulie a piedi. . (Firenzepost.it)