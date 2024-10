Gamerbrain.net - Mouse torna a mostrarsi ed è più frenetico che mai

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo il cambio di nome perin P.I for Hire, il gioco èto acon un nuovo egameplay, con tanto di Boss Fight, una gioia per gli occhi se siete appassionati di sparatutto e comparto grafico in stile cartoni animati anni 30. L’uscita del gioco è fissata per il 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch, il che dimostra l’impegno di Fumi Games e PlaySide Publishing di voler portare l’esperienza ovunque.in azione al recente evento Xbox In Moue vestirete per l’appunto i panni di un topolino armato fino ai denti, che dovrà vedersela con la malavita degli anni 30, tra scazzottate e sparatorie senza esclusione di colpi, in quel che sembrerebbe un Doom ma con una grafica che ricorda quella vista in Cuphead ma in bianco e nero, in puro stile noir.