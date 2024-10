Motovedetta con migranti da Albania arrivata in porto Bari (Di sabato 19 ottobre 2024) E' entrata nel porto di Bari la Motovedetta della guardia costiera italiana con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è stato disposto il rientro in Italia dopo che il tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all'interno del centro. La Motovedetta è partita dall'Albania questa mattina attorno alle 9.30. Dopo lo sbarco i migranti, 7 bengalesi e 5 egiziani, saranno portati nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari. Quotidiano.net - Motovedetta con migranti da Albania arrivata in porto Bari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) E' entrata neldiladella guardia costiera italiana con a bordo i 12provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è stato disposto il rientro in Italia dopo che il tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all'interno del centro. Laè partita dall'questa mattina attorno alle 9.30. Dopo lo sbarco i, 7 bengalesi e 5 egiziani, saranno portati nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di

