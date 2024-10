Motovedetta con i 12 migranti dall'Albania arrivata a Bari, Nordio: «Sentenza abnorme». Verso decreto legge in Cdm (Di sabato 19 ottobre 2024) E' entrata nel porto di Bari la Motovedetta della guardia costiera italiana con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è Ilmattino.it - Motovedetta con i 12 migranti dall'Albania arrivata a Bari, Nordio: «Sentenza abnorme». Verso decreto legge in Cdm Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) E' entrata nel porto diladella guardia costiera italiana con a bordo i 12provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è

Motovedetta arrivata dall'Albania nel Porto di Bari : a bordo dodici migranti - 30. La motovedetta era partita dall'Albania questa mattina attorno alle 9. . . È entrata nel Porto di Bari la motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è stato disposto il rientro in Italia dopo che. (Baritoday.it)

Motovedetta con migranti da Albania arrivata in porto Bari - 30. La motovedetta è partita dall'Albania questa mattina attorno alle 9. E' entrata nel porto di Bari la motovedetta della guardia costiera italiana con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è stato disposto il rientro in Italia dopo che il tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all'interno del centro. (Quotidiano.net)

Arrivata a Bari la motovedetta con i 12 migranti tornati in Italia dall’Albania dopo soli 3 giorni - Per l’operazione Albania lo Stato ha messo a bilancio nei prossimi anni spese per oltre 700 milioni di euro. Ma i trattenimenti non sono stati convalidati “in applicazione dei principi, vincolanti per i giudici nazionali e per la stessa Amministrazione, enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2024”, come ha chiarito il Tribunale. (Ilfattoquotidiano.it)