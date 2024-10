Motovedetta arrivata dall'Albania nel Porto di Bari: a bordo dodici migranti (Di sabato 19 ottobre 2024) La Motovedetta era partita dall'Albania questa mattina attorno alle 9.30. È entrata nel Porto di Bari la Motovedetta della Guardia Costiera con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è stato disposto il rientro in Italia dopo che Baritoday.it - Motovedetta arrivata dall'Albania nel Porto di Bari: a bordo dodici migranti Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laera partitaquesta mattina attorno alle 9.30. È entrata neldiladella Guardia Costiera con ai 12provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader per i quali è stato disposto il rientro in Italia dopo che

