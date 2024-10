Motomondiale: Gp Australia. Pole per Ortola in Moto3 (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo spagnolo precede Veijer e Fernandez, sesto Nepa PHILLIP ISLAND (Australia) - Sarà Ivan Ortola (Ktm) a partire dalla Pole position nel Gran Premio dell'Australia, classe Moto3. Sul circuito di Phillip Island, il crono dello spagnolo è stato di 1'35"872. Seconda casella per l'olandese Collin Veijer Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Australia. Pole per Ortola in Moto3 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lo spagnolo precede Veijer e Fernandez, sesto Nepa PHILLIP ISLAND () - Sarà Ivan(Ktm) a partire dallaposition nel Gran Premio dell', classe. Sul circuito di Phillip Island, il crono dello spagnolo è stato di 1'35"872. Seconda casella per l'olandese Collin Veijer

Dominio Martin in Australia - pole e poi vittoria nella sprint - Lo spagnolo prima fa la pole position e poi stravince la Sprint Race del Gran Premio dell'Australia, mettendo in luce un passo gara m . Bagnaia chiude quarto e scivola a -16 nel Mondiale PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) protagonista assoluto del sabato di Phillip Island. (Ilgiornaleditalia.it)

Re Carlo - l’arrivo a Sydney fa esplodere la polemica in Australia - Una condizione del genere, ha dichiarato, ricorda come il capo di Stato australiano, allo stato attuale, non è a tempo pieno perché non è australiano. Al di là di quella che è stata l’accoglienza ufficiale, calorosa e degna del rango degli ospiti, la loro presenza ha ridestato gli animi dei repubblicani, che chiedono con forza un distacco dalla famiglia Reale. (Dilei.it)