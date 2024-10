Oasport.it - Moto3, GP Australia 2024: Piqueras firma il miglior tempo nella FP2. Settimo Bertelle

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lo spagnolo Angelha concluso al primo posto la FP2 dellanel GP disul circuito di Phillip Island. Il pilota del team Leopard Racing ha chiuso con ilcrono di 1’44”682 in una seconda sessione di prove sicuramente caratterizzata dalla pioggia. In seconda posizione si è classificato il leader della classifica mondiale, il colombiano David Alonso (+0.330), che ha concluso ad oltre tre decimi dal leader. Terza piazza, invece, per l’olandese Collin Veijer con un ritardo di oltre quattro decimi da(+0.407). Tantissima Spagna come sempre nelle prime posizioni, visto che in quarta ed in quinta posizione hanno concluso rispettivamente Ivan Ortola (+0.942) e Daniel Holgado (+0.956). Dal sesto posto del giapponese Tatsuki Suzuki il distacco daè salito oltre il secondo (+1.136).