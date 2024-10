Fanpage.it - Morte Pierina, l’interrogatorio di Dassilva contro Loris e Manuela: “Lui disse: ‘Giustizia è fatta’”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Durante l'ultimo interrogatorio per l'omicidio diPaganelli, Louisha puntato il ditola sua amante e il fratello. "Non ho elementi per dire che sono stati loro - avrebbe affermato nell'interrogatorio poi riprodotto durante la trasmissione Quarto Grado - ma avevo paura chevolesse incastrarmi".