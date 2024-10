Oasport.it - Mondiali ciclismo su pista 2024 oggi, calendario 19 ottobre: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

(Di sabato 19 ottobre 2024) Penultima giornata deidisua Ballerup (Danimarca). Dopo il bronzo nell’inseguimento a squadre femminile di giovedì e l’impresa di ieri di Jonathan Milan nell’inseguimento individuale con l’oro con tanto di record del mondo, nel sabato danese l’Italia tornerà in scena con alcune carte interessanti da possibile medaglia per rimpinguare il bottino. Si comincerà all’ora di pranzo con i 500 metri in cui Miriam Vece proverà a superare il primo taglio. Successivamente ancora velocità: al maschile nella sprint ci sono Mattia Predomo e Stefano Moro nelle qualificazioni. Proverà a fare un grande omnium Simone Consonni, mentre nell’inseguimento individuale femminile ci saranno Martina Alzini e Federica Venturelli. Tornerà in azione la coppia d’oro di Parigiformata da Vittoria Guazzini e Chiara Consonni nella madison.