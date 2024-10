Moldova: domani le elezioni, impegno Usa contro le interferenze russe (Di sabato 19 ottobre 2024) Chsinau, 19 ott. (Adnkronos) - L'amministrazione Biden ha investito risorse per contrastare i tentativi della Russia di influenzare le elezioni nazionali di domani in Moldova. Lo scrive Politico, spiegando che Mosca cerca di influenzare il futuro della nazione al confine con l'Ucraina, sia nella scelta del nuovo presidente che nel percorso verso l'adesione alla Ue. Lo ha fatto - ricorda il giornale americano - con campagne di disinformazione, attacchi informatici e pressioni riconducibili alla Russia. In risposta, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Nato hanno inviato consiglieri e condiviso informazioni sulle minacce e suggerimenti su come contrastare i tentativi di ottenere un esito favorevole al presidente russo Vladimir Putin. Iltempo.it - Moldova: domani le elezioni, impegno Usa contro le interferenze russe Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Chsinau, 19 ott. (Adnkronos) - L'amministrazione Biden ha investito risorse per contrastare i tentativi della Russia di influenzare lenazionali diin. Lo scrive Politico, spiegando che Mosca cerca di influenzare il futuro della nazione al confine con l'Ucraina, sia nella scelta del nuovo presidente che nel percorso verso l'adesione alla Ue. Lo ha fatto - ricorda il giornale americano - con campagne di disinformazione, attacchi informatici e pressioni riconducibili alla Russia. In risposta, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Nato hanno inviato consiglieri e condiviso informazioni sulle minacce e suggerimenti su come contrastare i tentativi di ottenere un esito favorevole al presidente russo Vladimir Putin.

