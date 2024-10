Liberoquotidiano.it - Mo: Meloni, 'dopo morte Sinwar possibile costruire storia nuova'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Penso che con l'uccisione di, simbolo degli attacchi a Israele dello scorso 7 ottobre, oggettivamente possa offrire una finestra per provare auna. Penso anche che dobbiamo intensificare i nostri sforzi per provare a liberare gli ostaggi israeliani, e penso che questo possa essere un altro elemento per arrivare un cessate il fuoo. In assenza di strumenti che raccontano una de-escalation, una escalation si rischia". Così la premier Giorgiain una breve intervista rilasciata ieri, a Beirut, al tg4.