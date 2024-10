Mo: Idf, 'distrutto tunnel in Libano utilizzato da forza d'élite Hezbollah' (Di sabato 19 ottobre 2024) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - Un tunnel nel Libano meridionale che, secondo l'Idf, apparteneva alla forza d'élite Radwan di Hezbollah, è stato demolito dagli ingegneri militari israeliani. Lo riferisce l'esercito con la stella di David, precisando che il passaggio sotterraneo era un dei tunnel principali di Radwan in Libano e comprendeva un centro di comando, un deposito di armi, stanze in cui alloggiare, scooter e altre attrezzature. Accanto al tunnel le truppe hanno trovato anche decine di armi ed equipaggiamenti appartenenti a Hezbollah. Inoltre, più di 50 altri cunicoli e tre tunnel principali sono stati demoliti dai genieri della 91a Divisione nel Libano meridionale, afferma l'Idf, secondo cui, per demolire i quattro tunnel, sono state utilizzate più di 100 tonnellate di esplosivo. Iltempo.it - Mo: Idf, 'distrutto tunnel in Libano utilizzato da forza d'élite Hezbollah' Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - Unnelmeridionale che, secondo l'Idf, apparteneva allad'Radwan di, è stato demolito dagli ingegneri militari israeliani. Lo riferisce l'esercito con la stella di David, precisando che il passaggio sotterraneo era un deiprincipali di Radwan ine comprendeva un centro di comando, un deposito di armi, stanze in cui alloggiare, scooter e altre attrezzature. Accanto alle truppe hanno trovato anche decine di armi ed equipaggiamenti appartenenti a. Inoltre, più di 50 altri cunicoli e treprincipali sono stati demoliti dai genieri della 91a Divisione nelmeridionale, afferma l'Idf, secondo cui, per demolire i quattro, sono state utilizzate più di 100 tonnellate di esplosivo.

