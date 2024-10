Milan-Udinese, Leao fuori. Stramaccioni: “Turnover? Dipende da una cosa” (Di sabato 19 ottobre 2024) Stramaccioni, ex allenatore e ora opinionista, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Udinese. Ecco le sue parole su Rafael Leao Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Leao fuori. Stramaccioni: “Turnover? Dipende da una cosa” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024), ex allenatore e ora opinionista, ha parlato a 'DAZN' al termine di. Ecco le sue parole su Rafael

Ultime Notizie Serie A : Milan Udinese - le parole di Fonseca e Runjaic; Inzaghi deve scegliere tra Barella e Frattesi. Torino - dubbi verso Cagliari - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Milan-Udinese - Fonseca fa chiarezza : arriva l’annuncio su Leao - Fonseca duro su Leao, dopo la panchina di Milan-Udinese. itGià il 31 agosto contro la Lazio Leao e Theo Hernandez erano stati tenuti in panchina a causa di dissidi con il nuovo allenatore, ma erano subentrati nel finale di partita. Una nuova rottura in settimana, stavolta più grave, ha spinto Fonseca a tenere nuovamente in panchina l’asso portoghese, stavolta senza nemmeno farlo entrare a gara ... (Tvplay.it)

Milan-Udinese - lo striscione intimidatorio contro Maignan : “Oggi solo un saluto - a Udine il giusto tributo” - . La denuncia di Maignan aveva portato alla chiusura della curva dell’Udinese per due giornate. Una serie di “Maignan uomo di m…” e uno striscione recitante “Oggi solo un saluto, a Udine il giusto tributo“, richiamano la vicenda della scorsa stagione, quando, vittima di insulti razzisti, il portiere milanista aveva fatto interrompere la partita. (Sportface.it)