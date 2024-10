Tvplay.it - Milan-Udinese, arbitro e VAR nella bufera: ecco sta succedendo a San Siro

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ilsta giocando in questi minuti contro l’, ma bisogna segnalare delle roventi polemiche arbitrali. Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli imoegni delle varie nazionali, finalmente, è tornato il campionato di Serie A. Quest’oggi, infatti, si sono giocate le prime due gare dell’ottavo turno: Genoa-Bologna (terminata 2-2) e Como-Parma (1-1). Polemiche arbitrali in(LaPresse) tvplay.itIn questi minuti, invece, si sta giocando allo Stadio Sanla partita tra ilo di Paulo Fonseca e la sorprendentedi Kosta Runjaic. Dopo il ko rimediato contro la Fiorentina prima della sosta, di fatto, il team guidato da Paulo Fonseca non può assolutamente permettersi di non battere i bianconeri.