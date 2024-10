Milan-Udinese 1-0, Chukwueze stende i bianconeri (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Milan si lascia alle spalle il ko di Firenze e torna alla vittoria, tra le mura amiche del 'Meazza' superando 1-0 l'Udinese oggi 19 ottobre. I rossoneri, al quarto successo nelle ultime cinque partite in Serie A, partono forte trovando la rete dopo 13' con Chukwueze ma appena prima della mezz'ora restano L'articolo Milan-Udinese 1-0, Chukwueze stende i bianconeri proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilsi lascia alle spalle il ko di Firenze e torna alla vittoria, tra le mura amiche del 'Meazza' superando 1-0 l'oggi 19 ottobre. I rossoneri, al quarto successo nelle ultime cinque partite in Serie A, partono forte trovando la rete dopo 13' conma appena prima della mezz'ora restano L'articolo1-0,proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Milan-Udinese 1-0 - Chukwueze stende i bianconeri - (Adnkronos) – Il Milan si lascia alle spalle il ko di Firenze e torna alla vittoria, tra le mura amiche del 'Meazza' superando 1-0 l'Udinese oggi 19 ottobre. I rossoneri, al quarto successo nelle ultime cinque partite in Serie A, partono forte trovando la rete dopo 13' con Chukwueze ma appena prima della mezz'ora restano […]. (Periodicodaily.com)

Serie A - Milan-Udinese 1-0 : i Rossoneri vincono in 10 - In pieno recupero altra rete annullata ai bianconeri. Il Milan ha battuto l’Udinese nell’ottava giornata del campionato di Serie A. La squadra di Paulo Fonseca in vantaggio grazie a un gol di Chukwueze al 13?. Da segnalare l’assenza di Rafa Leao, restato in panchina per tutti i 90?. Nel finale di tempo i friulani trovano il pareggio con Ehizibue, ma il gol è annullato per fuorigioco. (Lapresse.it)

Milan-Udinese 1-0 : la reazione di Mauro Suma alla vittoria dei rossoneri (VIDEO) - Il video con il commento di Mauro Suma, storica voce ufficiale di Milan Tv, a Milan-Udinese, incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Proprio allo scadere, però, l’assedio dell’Udinese porta i suoi frutti perché Kabasele trova il gol del pareggio al 95? e gela San Siro. Ecco la sua reazione. (Sportface.it)