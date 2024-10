Milan, la partita di Tammy Abraham con l’Udinese dura solo pochi minuti: si teme un grave infortunio. Le condizioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Milan, Tammy Abraham si fa male alla spalla nel match contro l’Udinese: la sua gara dura solo pochi minuti. Si teme un grave infortunio Brutto infortunio in casa Milan: a pochi minuti dal suo ingresso in campo, l’attaccante inglese Tammy Abraham ha subito un colpo che gli ha causato un grave problema alla spalla destra. Dalle prime impressioni sul campo sembra che la spalla del centravanti ex Chelsea sia uscita a seguito della caduta dopo lo scontro con il portiere dell’Udinese. La gara di Abraham è, quindi, durata solamente una manciata di minuti. Nella stessa occasione in cui l’inglese ha accusato il problema, Tammy aveva sbagliato un goal che sembrava già fatto. Al suo posto, poi – al 73esimo minuto del secondo tempo – è entrato in campo Ruben Loftus-Cheek. Per capire l’entità dell’infortunio bisognerà avere un quadro più completo della situazione. Dailymilan.it - Milan, la partita di Tammy Abraham con l’Udinese dura solo pochi minuti: si teme un grave infortunio. Le condizioni Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024)si fa male alla spalla nel match contro: la sua gara. SiunBruttoin casa: adal suo ingresso in campo, l’attaccante ingleseha subito un colpo che gli ha causato unproblema alla spalla destra. Dalle prime impressioni sul campo sembra che la spalla del centravanti ex Chelsea sia uscita a seguito della caduta dopo lo scontro con il portiere del. La gara diè, quindi,ta solamente una manciata di. Nella stessa occasione in cui l’inglese ha accusato il problema,aveva sbagliato un goal che sembrava già fatto. Al suo posto, poi – al 73esimo minuto del secondo tempo – è entrato in campo Ruben Loftus-Cheek. Per capire l’entità dell’bisognerà avere un quadro più completo della situazione.

Calciomercato Milan - Tammy Abraham non basta : Moncada insiste per Santiago Gimenez. La trattativa - it (@dailymilan. Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada insiste per il dopo Tammy Abraham: Santiago Gimenez è la prima scelta. Adesso, però, Moncada potrebbe tornare nuovamente all’attacco del messicano, che si sta confermando un grande bomber: nella scorsa stagione, infatti, sono ben 26 i goal messi a segno in 41 presenze. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Tammy Abraham bocciato : a gennaio può arrivare Jonathan David. La trattativa - La situazione View this post on Instagram A post shared by dailymilan. La trattativa LEGGI ANCHE Milan, Fikayo Tomori e Tammy Abraham attesi al confronto con Fonseca. Oggi, invece, David è già a quota 5 reti in 7 gare. it) Calciomercato Milan, Tammy Abraham bocciato: a gennaio può arrivare Jonathan David. (Dailymilan.it)

Milan - Fikayo Tomori e Tammy Abraham attesi al confronto con Fonseca. La situazione - Milan, squilibri in campo tra Abraham, Tomori e Fonseca: ci vuole chiarezza View this post on Instagram A post shared by Fikayo Tomori (@fikayotomori) Milan, Fikayo Tomori e Tammy Abraham attesi al confronto con Fonseca. La situazione LEGGI ANCHE Milan, Mike Maignan assente in allenamento: Il motivo di Deschamps I bollori si vogliono calmare. (Dailymilan.it)