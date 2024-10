Iltempo.it - Migranti: Schlein, ‘se Governo aggira sentenze europee deve uscire da Ue'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - “L'accordo con l'Albania non sta in piedi, come avevamo segnalato, e non pensino di poterlore, perché perre ledella Corte di giustizia europea dovrebberodall'Unione europea. Non penso che lo vogliano proporre anche se non sarebbe la prima volta”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly, che sta partecipando alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil su salario e salute. Per la leader del Pd “è gravissimo questo scontro istituzionale” con la magistratura, “alimentato tutto dalper coprire la loro incapacità. Non è colpa dei giudici, non è colpa delle opposizioni se non sanno leggere le leggi e le. Nessuno è al di sopra delle leggi, internazionali e italiane, tanto meno lo è chi governa”.