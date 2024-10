Liberoquotidiano.it - Migranti: Parrini, 'destra calpesta principi basilari democrazia costituzionale'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni che va all'attacco dei giudici per gli effetti, alla luce del diritto e della giurisprudenza europea del tutto prevedibili, di una sua scelta di pura propaganda. Ministri che partecipano a un sit-in contro la magistratura nel bel mezzo di un processo. Due fatti gravi accaduti ieri e che dicono tutto su quanto siano radicate nellaitaliana le pulsioni illiberali e autoritarie, e su quanto sia scarso, in Meloni e nei suoi alleati, il senso delle istituzioni e della". Lo afferma il senatore del Pd Dario, vicepresidente della commissione Affari costituzionali del Senato. "La-aggiunge- non ammette l'onnipotenza arrogante della maggioranza politica pro tempore, tanto che tra i suoi obiettivi di fondo vi è quello di evitare che essa abusi del suo potere.