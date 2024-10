Iltempo.it - Migranti: Nevi, 'Berlusconi lungimirante su richieste a Europa e a Paesi di partenza'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “Già nel 2008 il presidentefudicendo che l'si doveva fare carico del problema dell'immigrazione. Oggi, grazie al lavoro del ministro Tajani, abbiamo aperto una breccia imponendo che l'Ue si occupasse della questione africana che va affrontata in modo serio coinvolgendo la comunità internazionale. Quando Silviofece l'accordo con Gheddafi capì che bisognava costruire le condizioni con idicosì come accade oggi con la Tunisia, gli sbarchi si sono ridotti, ci sono meno morti in mare e si scoraggia l'immigrazione illegale”. Lo afferma intervenendo a 'Sky Agenda' il vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele