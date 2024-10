Migranti, motovedetta Guardia Costiera salpa dall’Albania con 12 persone da trasferire nuovamente in Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) La motovedetta della Guardia Costiera ‘Visalli’, giunta ieri a Shengjin per imbarcare i 12 Migranti condotti nei giorni scorsi nel centro d’accoglienza di Gjader, è partita dall’Albania per fare ritorno a Bari. I Migranti devono essere trasferiti nuovamente in Italia dopo la pronuncia del tribunale di Roma, che non ha convalidato il loro trattenimento nella nuovissima struttura creata in base all’accordo tra Italia e Albania. Lapresse.it - Migranti, motovedetta Guardia Costiera salpa dall’Albania con 12 persone da trasferire nuovamente in Italia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladella‘Visalli’, giunta ieri a Shengjin per imbarcare i 12condotti nei giorni scorsi nel centro d’accoglienza di Gjader, è partitaper fare ritorno a Bari. Idevono essere trasferitiindopo la pronuncia del tribunale di Roma, che non ha convalidato il loro trattenimento nella nuovissima struttura creata in base all’accordo trae Albania.

