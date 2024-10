Migranti, due ipotesi in campo per superare stallo Albania (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l’altolà dei giudici di Roma, con la decisione di far tornare in Italia i Migranti appena trasferiti, sono due le ipotesi in campo per superare lo stallo in cui rischia di finire il modello Albania. Dal Libano la presidente Giorgia Meloni ha annunciato un Consiglio dei ministri già lunedì per mettere nero su bianco “una soluzione a questo problema”. “Non credo sia competenza della magistratura – le sue parole – definire quali sono Paesi sicuri e quali no. È competenza del governo, quindi credo che il governo debba chiarire meglio cosa si intende per Paese sicuro”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l’altolà dei giudici di Roma, con la decisione di far tornare in Italia iappena trasferiti, sono due leinperloin cui rischia di finire il modello. Dal Libano la presidente Giorgia Meloni ha annunciato un Consiglio dei ministri già lunedì per mettere nero su bianco “una soluzione a questo problema”. “Non credo sia competenza della magistratura – le sue parole – definire quali sono Paesi sicuri e quali no. È competenza del governo, quindi credo che il governo debba chiarire meglio cosa si intende per Paese sicuro”.

