Migranti, due ipotesi in campo per superare stallo Albania (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l'altolà dei giudici di Roma, con la decisione di far tornare in Italia i Migranti appena trasferiti, sono due le ipotesi in campo per superare lo stallo in cui rischia di finire il modello Albania. Dal Libano la presidente Giorgia Meloni ha annunciato un Consiglio dei ministri già lunedì per mettere nero L'articolo Migranti, due ipotesi in campo per superare stallo Albania proviene da Webmagazine24.

Migranti - Amsterdam : “ipotesi hub in Uganda è seria” - Ma è comunque in linea con. . “L’idea” al vaglio del governo olandese di creare centri di rimpatrio per migranti in Uganda “è seria: ne parliamo con Italia e Danimarca alla riunione” Lo ha detto il premier Dick Schoof al suo arrivo al vertice Ue sui flussi migratori, precisando che ci sono “molte complessità da analizzare”. (Imolaoggi.it)