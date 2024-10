Liberoquotidiano.it - Migranti: Bonelli, '12 uomini girano in mare per propaganda e Meloni sfida toghe'

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “Non siamo nel feudalesimo, il governoinvece di attaccare la magistratura e delegittimarla, rispetti le leggi. Ignorare le leggi europee e attaccare i giudici per le loro decisioni è inammissibile. Non siamo nel feudalesimo, ma in uno Stato di diritto, dove la politica non può arrogarsi il diritto di decidere quali leggi applicare e quali no. Addirittura anche la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato La Russa, ha attaccato i giudici.e il suo governo vogliono comandare, non governare, e questo comportamento non è tollerabile in una democrazia”. Così in una nota il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo. “Il disastro della gestione deideportati in Albania è evidente- incalza - . Il governo ha speso quasi un miliardo di euro per un'operazione che si è trasformata in una figuraccia.