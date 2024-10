Migranti: Bergamini (FI), 'avanti con Albania, modello in Ue' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “Andiamo avanti con la realizzazione del centro in Albania consapevoli del fatto che questo centro è diventato un modello di riferimento anche per altri paesi dell'Unione europea”. Così ai microfoni del Tg2 la deputata, responsabile esteri e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini. Liberoquotidiano.it - Migranti: Bergamini (FI), 'avanti con Albania, modello in Ue' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “Andiamocon la realizzazione del centro inconsapevoli del fatto che questo centro è diventato undi riferimento anche per altri paesi dell'Unione europea”. Così ai microfoni del Tg2 la deputata, responsabile esteri e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah

Migranti in Albania - Meloni : "Decisione giudici pregiudiziale - vado avanti" - . Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, contesta la decisione dei giudici di Roma di non convalidare i trattenimenti negli […] (Adnkronos) – "Penso che la decisione dei giudici di Roma sia pregiudiziale, lo dimostra il fatto che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito Democratico".

