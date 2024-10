Messinatoday.it - Mezzo della Forestale cade in una scarpata, un morto e due feriti

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tragico incidente intorno alle 16 a Tortorici. UnGuardiaè precipitato per alcuni metri in unadi via Roma. Una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite.Sul posto i vigili del fuoco di Sant'Agata di Militello che stanno compiendo le delicate