Maxi-rissa a Napoli tra liceali, l'appello ai genitori: "Fateli costituire"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "". È l'del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli aidei ragazzi, studenti di due licei die appartenenti a cosiddette famiglie “bene”, che si sono dati appuntamento sui social per scontrarsi in unanella zona di Chiaia, immortalata da numerosi filmati. Uno, a quanto pare girato dagli stessi ragazzi, è spuntato oggi. I fatti, come ricorda lo stesso Borrelli, sono avvenuti giovedì poco prima di mezzanotte, in via Ascensione: a fronteggiarsi studenti del Liceo Mercalli e del Liceo Umberto, come già accaduto tra queste due 'fazioni' nell'aprile del 2023, nei giardini Mercadante di Corso Vittorio Emanuele. Anche allora, come oggi, le motivazioni erano da ritrovarsi in rivalità di tipo sportivo-calcistico stando a quando riferito da ragazzi e