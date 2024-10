Maltempo oggi in Italia, allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull’Italia: pioggia e nubifragi in agguato, scatta l’allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in altre 6 regioni oltre alla stessa Emilia Romagna tra allarme temporali e rischio idraulico e idrogeologico. La giornata di sabato si snoderà con un copione analogo a quello delle 24 ore precedenti: pioggia in cattedra. Il Maltempo continuerà a colpire in particolare il Nordest e condizionerà anche il Centro-Sud: secondo le previsioni e i modelli, intorno a Sicilia e Calabria si prevedono precipitazioni quasi da record. L’avviso della Protezione Civile fa riferimento a rovesci di notevole intensità accompagnati anche da forti raffiche di vento sulla Puglia e, specie sui settori ionici ed appenninici, su Calabria e Basilicata. Da Nord a Sud vengono adottate misure speciali. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il19 ottobre non dà tregua sull’: pia e nubifragi in agguato, scatta l’inin altre 6oltre alla stessatra allarme temporali e rischio idraulico e idrogeologico. La giornata di sabato si snoderà con un copione analogo a quello delle 24 ore precedenti: pia in cattedra. Ilcontinuerà a colpire in particolare il Nordest e condizionerà anche il Centro-Sud: secondo le previsioni e i modelli, intorno a Sicilia e Calabria si prevedono precipitazioni quasi da record. L’avviso della Protezione Civile fa riferimento a rovesci di notevole intensità accompagnati anche da forti raffiche di vento sulla Puglia e, specie sui settori ionici ed appenninici, su Calabria e Basilicata. Da Nord a Sud vengono adottate misure speciali.

