Maltempo, Idice e Quaderna a rischio: evacuati i residenti (Di sabato 19 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDalle ore 14 di oggi, 19 ottobre, fino al termine dell'emergenza, un'ordinanza comunale dispone il provvedimento di evacuazione dei cittadini residenti e/o temporaneamente presenti a qualunque titolo nella frazione di Selva Malvezzi, nel Bolognatoday.it - Maltempo, Idice e Quaderna a rischio: evacuati i residenti Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDalle ore 14 di oggi, 19 ottobre, fino al termine dell'emergenza, un'ordinanza comunale dispone il provvedimento di evacuazione dei cittadinie/o temporaneamente presenti a qualunque titolo nella frazione di Selva Malvezzi, nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Sicilia - frana a Ginostra (Stromboli) : residenti bloccati nelle loro case. VIDEO - La linea temporalesca che ha attraversato la Sicilia e raggiunto il sud della Calabria è transitata anche sulle Eolie, risultando particolarmente intensa su Stromboli. Una situazione provocata anche da incendi e disboscamenti che impediscono alla vegetazione di fare da filtro. Non è la prima volta che le Eolie (e in particolare Ginostra) subiscono pesanti disagi nei giorni di meteo avverso. (Tg24.sky.it)

VIDEO E FOTO | Maltempo - Ginostra invasa dal fango : paura tra i residenti - Maltempo in ginocchio a causa del maltempo. Fango e detriti hanno invaso le strade causando danni a case e negozi, sull'isola manca anche l'energia elettrica dopo il blackout. I residenti chiedono interventi urgenti a protezione civile e istituzioni per evitare problemi peggiori. Non è la prima... (Messinatoday.it)

VIDEO | Maltempo - Ginostra invasa dal fango : paura tra i residenti - Maltempo in ginocchio a causa del maltempo. Fango e detriti hanno invaso le strade causando danni a case e negozi, sull'isola manca anche l'energia elettrica dopo il blackout. I residenti chiedono interventi urgenti a protezione civile e istituzioni per evitare problemi peggiori. Non è la prima... (Messinatoday.it)