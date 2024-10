Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata (Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata di Maltempo determinata da una vasta area perturbata di origine atlantica (LE PREVISIONI METEO). Anche oggi, sabato 19 ottobre, precipitazioni e forti temporali sono scesi su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi valutato allerta rossa per rischio idraulico in Emilia-Romagna. allerta arancione sui restanti settori dell'Emilia-Romagna, su parte di Veneto, Campania, BasiLicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, BasiLicata e Puglia. Tg24.sky.it - Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue su gran parte dell’Italia l’ondata dideterminata da una vasta area perturbata di origine atlantica (LE PREVISIONI METEO). Anche oggi, sabato 19 ottobre, precipitazioni e forti temporali sono scesi su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi valutatoper rischio idraulico inarancione sui restanti settori dell', su parte di Veneto, Campania, Basi, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e. Valutata inoltregialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basie Puglia.

