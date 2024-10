Ilnapolista.it - Lo sfogo del ds della Lazio: «Mettessero a riposo gli arbitri al Var perché stanno facendo danni inenarrabili»

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il direttore sportivo, Angelo Fabiani, si è lamentato dell’operato del Var a Sky dopo la sconfitta contro la Juventus Il dscontro il Var «Non si tratta di essere arrabbiati, dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una gara eccezionale. Ci lascia il rammarico la mancata unifortmità di giudizio. Dougla dà un pugno a Patric, ma il VAR non interviene, non vede eppure le immagini ci sono. Lo stesso Douglas interviene con il piede a martello su Rovella, anche lì non interviene. Però lo fa sull’intervento di Romagnoli, dove l’arbitro secondo me avebva visto bene da campo. A Firenze interviene sul contatto di Tavares. Il VAR a così a che serve? A me sembra che gli episodi siano solo a senso unico. Questo è un male per il calcio, non per la. Noi ci riprendiamo, ma con questi episodi non si va da nessuna parte.