LIVE – Varese-Trapani 85-79: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di sabato 19 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Varese-Trapani, sfida valida per la 4^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Avvio shock di campionato per gli uomini di coach Mandole, che non solo hanno perso le prime tre partite ma lo hanno fatto subendo sempre ben oltre i 100 punti. Ora, quindi, un appuntamento casalingo per provare a trovare le prime risposte per risolvere questa crisi, contro un avversario assolutamente da non sottovalutare. La neopromossa formazione di coach Repesa, infatti, ha già vinto due partite, perdendo solo all’esordio per un punto contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 19 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Varese-Trapani aggiornato in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 4^ giornata dellaA1di. Avvio shock di campionato per gli uomini di coach Mandole, che non solo hanno perso le prime tre partite ma lo hanno fatto subendo sempre ben oltre i 100 punti. Ora, quindi, un appuntamento casalingo per provare a trovare le prime risposte per risolvere questa crisi, contro un avversario assolutamente da non sottovalutare. La neopromossa formazione di coach Repesa, infatti, ha già vinto due partite, perdendo solo all’esordio per un punto contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 19 ottobre sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.

LIVE – Varese-Trapani 76-72 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - FINE PRIMO QUARTO 9? – Ottimo avvio dei padroni di casa nonostante l'assenza di Mannion. 25 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Varese e Trapani. 23? – Varese in calando, si lotta punto a punto.

LIVE – Varese-Trapani 71-62 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 1? – Si parte. 21? – Si riparte. 7? – Ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra, 19-16. FINE SECONDO QUARTO 20? – Ecco che rientra Trapani, 55-50.

LIVE – Varese-Trapani 57-52 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 13? – Allunga ancora Varese, 40-28. 12? – Solita percentuali al tiro altissime per Varese, la fase cruciale del match sarà tra terzo e quarto quarto.