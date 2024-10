LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Bulega in testa, segue Razgatlioglu (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10- Locatelli e Lowes si sfidano per il gradino più basso del podio. 9- Rea supera Iannone per l’undicesima piazza. 8- Razgatlioglu si allontana da Bulega, sono 8 i decimi di distacco. 7- Sfortunato Rinaldi, problema alla moto, finisce al box. 6- Iannone al momento si trova in undicesima posizione. 5- La situazione al momento: 1 11 Bulega LEAD 1’40.033 2 54 Razgatlioglu 0.550 1’40.0303 55 LOCATELLI 4.010 1’40.643 4 22 LOWES 4.446 1’40.707 5 7 LECUONA 4.923 1’41.132 6 60 VAN DER MARK 5.450 1’40.9097 21 RINALDI 5.669 1’41.337 8 97 VIERGE 6.071 1’40.7189 47 BASSANI 7.202 1’40.844 10 31 GERLOFF 7.548 1’41.376 4- Locatelli stabile in terza posizione ma si trova ad oltre 2.6 secondi dal turco. 3- Ricordiamo che a Razgatlioglu basta anche il terzo posto per diventare campione. 2- Caduta anche per Bautista che si rialza in 24esima posizione. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Spagna 2024 in DIRETTA: Bulega in testa, segue Razgatlioglu Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10- Locatelli e Lowes si sfidano per il gradino più basso del podio. 9- Rea supera Iannone per l’undicesima piazza. 8-si allontana da, sono 8 i decimi di distacco. 7- Sfortunato Rinaldi, problema alla moto, finisce al box. 6- Iannone al momento si trova in undicesima posizione. 5- La situazione al momento: 1 11LEAD 1’40.033 2 540.550 1’40.0303 55 LOCATELLI 4.010 1’40.643 4 22 LOWES 4.446 1’40.707 5 7 LECUONA 4.923 1’41.132 6 60 VAN DER MARK 5.450 1’40.9097 21 RINALDI 5.669 1’41.337 8 97 VIERGE 6.071 1’40.7189 47 BASSANI 7.202 1’40.844 10 31 GERLOFF 7.548 1’41.376 4- Locatelli stabile in terza posizione ma si trova ad oltre 2.6 secondi dal turco. 3- Ricordiamo che abasta anche il terzo posto per diventare campione. 2- Caduta anche per Bautista che si rialza in 24esima posizione.

